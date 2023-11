Reprodução/Instagram - 27.11.2023 Sandy disse não se sentir bonita sem maquiagem





Sandy falou da relação com a maquiagem no programa "Angélica 50 & Tanto", em conversa com a apresentadora, Fernanda Souza e Maisa. A cantora expôs que não se sente bonita sem maquiagem e refletiu como tem essa percepção desde os trabalhos na infância.





"Eu vejo vocês postando foto sem filtro, eu não consigo, não faço. Porque não me sinto à vontade com que as pessoas me vejam nua e crua. Eu não ando sem maquiagem", contou. Angélica questionou se a artista fica sem maquiagem dentro de casa e Sandy explicou que "depende".

"Não me acho bonita e não me sinto confortável. Acho que essa coisa toda da internet, dos filtros, do padrão de beleza, dessa coisa da gente se cobrar, só vemos os outros como eles querem se mostrar, são raras as pessoas como vocês que se colocam tão natural", completou.

A cantora ainda relembrou como sempre estava maquiada desde quando era criança, nos trabalhos na dupla com Júnior, e como isso pode ter influenciado na autoestima dela. "Acho que é porque eu cresci assim, me vendo maquiada, me vendo arrumada. Para mim é muito normal, sendo tão exposta. Minha cara é aquela. A minha cara é essas que as pessoas veem pronta. Não é minha cara [quando ela se vê sem maquiagem]. Esse é o problema, estou desacostumada da minha cara normal, lavada", avaliou.





