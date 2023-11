Reprodução/Record - 24.11.2023 André Gonçalves se declarou para ex-esposa, Danielle Winits, em 'A Fazenda 15'





André Gonçalves passou por muitas emoções na madrugada desta sexta-feira (24) em "A Fazenda 15". Além de se salvar da roça, o ator recebeu uma homenagem da ex-esposa, Danielle Winits, que enviou um recado para ele no programa ao vivo . O peão continuou falado da relação com a atriz ao longo da noite e chegou a se declarar para a atriz.





Em conversa com Jaquelline Grohalski, André relembrou dos sonhos que já teve com Danielle no confinamento e falou do impacto da mensagem que recebeu da ex. "Ela mudou a minha vida e 'A Fazenda' está me mudando como pessoa, também. Vejo coisas minhas aqui que, lá fora, tinha outras atitudes [...] e aqui faz com que a gente melhore", refletiu.

No vídeo enviado para o reality, Winits expressa a torcida para Gonçalves e menciona Guy, filho dela com Jônatas Faro. "Ela mandou um beijo, falou que está tudo bem, que a família está bem. O Guy está vendo e votando [...] Foram várias bênçãos: poder voltar, ter notícias da Dani e do Guy, ter notícias da minha família", ainda celebrou o ator nas conversas com Jaquelline.

"Fiquei completamente em choque. É um gesto amoroso dela, generoso. Estava linda, ela se emocionou também", completou. Veja abaixo os vídeos com as declarações de André:

🥰 Com sorriso de ponta a ponta, André está aliviado por ter visto Danielle Winits, com quem esteve casado por 7 anos: "Ela mudou minha vida!"



André: "Ela mudou a minha vida e a Fazenda está me mudando como melhor para pessoa. Aqui faz com que a gente melhore, né?"



Jaquelline:… pic.twitter.com/l9GhXoz5va — Antenados (@canalantenados) November 24, 2023





🥰 Paixão no ar? Jaquelline brinca que André está com sentimentos aflorados por Danielle Winits. O ator relata que dias atrás desmoronou de chorar por conta de saudades.



André: "Ela mandou um beijo, falou que está tudo bem. O Guy está votando! Foram várias bênçãos: poder voltar,… pic.twitter.com/MJEII5nwMX — Antenados (@canalantenados) November 24, 2023





André elogia a beleza de Danielle Winits e comenta que a torcida de Lucas deve ter dado uma grande ajuda na Roça. Jaquelline acredita que Rachel e sua torcida também colaboraram para a permanência do ator.



André: "Tô com a impressão que ele [Lucas] trabalhou."



Jaquelline: "Ra… pic.twitter.com/Gz6Im3TKHP — Antenados (@canalantenados) November 24, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: