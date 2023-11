Reprodução / Record Danielle Winits se emociona em vídeo para André Gonçalves em 'A Fazenda 15'









Na madrugada desta sexta-feira (24), Danielle Winits usou o Instagram para comemorar a permanência do ex-marido André Gonçalves na roça desta semana de "A Fazenda 15". Antes do resultado da berlinda, ela já tinha aparecido, emocionada, no programa declarando torcida para o ator.



"É com muita emoção que deixo aqui minha torcida pra você, em nome de toda sua família, do Guy, de todas as pessoas que te amam. Então, segura, peão!", desejou a atriz, que acabou se emocionando e deixou algumas lágrimas escaparem.

O André é outro peão que recebeu um recadinho todo especial. A Danielle Winits também esteve em uma das lojas da @casasbahia , escolheu alguns presentes com o vale de R$ 2 mil da Black Friday Casas Bahia e, muito emocionada, aproveitou para declarar sua torcida. #publicasasbahia pic.twitter.com/29XBOVTlWU — A Fazenda (@afazendarecord) November 24, 2023

"Dani, Dani, Dani, obrigado, Dani. Eu te amo", declarou André Gonçalves voltando da eliminação.

Logo depois, ele mandou um beijo aos três filhos, Manuela, Pedro e Valentina, e também para Guy, caçula de Danielle Winits, do relacionamento da atriz com Jônatas Faro. "Manu, Pedro, Valen, Guy, eu amo vocês. Estou aqui por vocês", acrescentou o ator.

Depois que o peão voltou da roça, Danielle comemorou no X (antigo Twitter): "Nosso campeão!", escreveu. Ela ainda postou um vídeo no Instagram, onde também apareceu comovida.



No post, a atriz resolveu comemorar com a música gospel "Infinitamente Mais", de Ton Carfi. A canção traz os seguintes versos: "Nem sempre o que Deus vai fazer/ Tem a ver com o que estou pensando, esperando/ Ele sabe o que é melhor para mim/ Ele sabe, o que irá fazer, Ele é Deus!/ Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos".

Danielle Winits anunciou o fim do casamento com André Gonçalves em agosto. Eles estavam juntos desde 2016. Em um post, a atriz agradeceu aos fãs e amigos pelo apoio no momento.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo.Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento”, escreveu.

Apesar do anúncio, recentemente, a atriz postou uma foto do ex com o filho caçula e disse que abraços “de longe” não são suficientes para ela. "É que me fortalece dividir com vocês detalhes que guardo... por acaso acordei muito cedo com barulho forte de sopro de vento. Entrou pela janela sem pedir consentimento. Porque trazia com ele essa vida. Aqui tão de dentro. De quando eu revisito esse tanto de sentimento.. que momento."

A declaração instigou os seguidores. "Vão voltar?", perguntou uma. "Creio que vão voltar", falou outra. "Eles continuam juntos?", questionou mais uma. "Torço para eles voltarem", assumiu uma fã.