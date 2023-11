Reprodução/Record - 01.11.2023 Adriane Galisteu em 'A Fazenda 15'





O carro de som enviado por fãs para Itapecerica da Serra segue movimentando o jogo de "A Fazenda 15", inclusive com análises dos peões na madrugada desta quarta-feira (1) . Adriane Galisteu, apresentadora do programa, condenou a atitude de intervenção externa e afirmou que os responsáveis pela ação têm "espírito de porco".





"Fica na cara que é uma pessoa que não gosta de 'A Fazenda', do jogo, do fair play e da brincadeira. Não podemos esquecer que é um jogo e que vale R$ 1,5 milhão. Se você conta alguma coisa que pode estragar a brincadeira, é muito sério, você pode mexer com alguém lá dentro, pode contar alguma coisa que é um segredo nosso. 'Nosso' eu falo meu como apresentadora, do público, de quem é fã. Porque falamos coisas que eles nem sonham que estamos vendo e acompanhando", afirmou no Space do Muka, no Twitter.

Galisteu relembrou uma conversa que teve com Rachel Sheherazade, que ressaltou como a visão de jogo no confinamento é diferente de quando está fora do reality, e avaliou como isso pode ser prejudicial para o andamento da edição. "Não tenho dúvida de quem faz isso é um espírito de porco, porque não faz sentido fazer um negócio desse. Porque não é a favor do programa, a favor de um peão ou uma peoa, isso é contra tudo. Não tem graça", criticou.

A apresentadora também deu detalhes da localização do veículo que levou as mensagens para os peões: "Esse carro de som não estava próximo da fazenda, estava bem distante e longe. Era um carro bem forte, porque deu para ouvir. É difícil. Também temos que lidar com questões aqui de fora que não dá para acreditar, porque a gente parte do princípio que as pessoas, por mais que tenham torcidas e que isso vire uma paixão [...], não dá para estragar o jogo".

