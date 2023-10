Reprodução/Twitter - 31.10.2023 Carro de som foi enviado para a sede de 'A Fazenda 15'





Fãs enviaram um carro de som para a sede de "A Fazenda 15" nesta terça-feira (31), para transmitir mensagens aos peões em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. A Record cortou o sinal do PlayPlus no mesmo momento em que vídeos da intervenção dos espectadores começaram a circular nas redes sociais.





Entre os recados enviados para os participantes estão avisos direcionados à Jenny Miranda e Kally Fonseca. "Atenção: Jenny, cancelada. Kally, cuidado com o paiol", afirma a mensagem em som alto, enquanto o carro está localizado próximo a uma casa rodeada por árvores.

Os fãs também sinalizaram que Rachel Sheherazade, jornalista expulsa por uma agressão contra Jenny, seria a campeã da edição. Veja vídeos abaixo:

🚨AGORA: Fãs de 'A Fazenda' mandam carro de som com mensagens para os peões que estão confinados no reality. pic.twitter.com/Qhng1qY50r — Central Reality (@centralreality) October 31, 2023





E o dia começa com carro de som em ItapeCERIRICA da Serra! 🔥 #AFazenda pic.twitter.com/anNooWFwiC — Dieguinho (@diegoschueng) October 31, 2023









A transmissão voltou a acontecer no pay-per-view com os participantes confinados dentro da casa. Após o retorno do sinal, Márcia Fu reclamou que queria usar a academia e questionou se o grupo ficaria "preso" na sede o dia inteiro. Já Henrique Martins relatou que viu Jenny chorando na despensa.

A Record voltou a fazer cortes pontuais no sinal após comentários dos peões, que sugerem como eles podem ter ouvido as mensagens do carro de som.

👀 A pergunta que não quer calar: será que os peões ouviram o carro de som?



Henrique acaba de dizer que viu Jenny chorando na despensa. Será que a peoa ouviu que está cancelada? #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/JBeILvXsCG — Antenados (@canalantenados) October 31, 2023





