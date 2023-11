Reprodução/Record TV A Fazenda 15: André perde a linha com os Paioleiros: 'Perigoso'

O feno pegou fogo durante a formação da roça desta terça-feira (31). Após o poder Laranja, André Gonçalves e Shayan discutiram pesado.

O ator quis desmascarar os integrantes do grupo do paiol após receber o voto do iraniano.





"São 3 mimados, vocês três quando recebem voto se doem todo. Você é mentiroso porque quem trouxe ideia foi a Kally e tentaram mexer no voto do Fazendeiro, por isso a gente resolveu, eu, Jaque e Lucas abrir e cada um ter seu voto pra não se mancomunar com gente mentirosa como vocês, do Paiol! Mentirosos! Você é mentiroso, rapaz! Vocês são medrosos e covardes! Você é grande e mentiroso", disparou o peão.

🔥 EITAAAAAA! André diz que está desmascarando Shay e detona o Paiol: "Mimados, mentirosos! Grande e mentiroso!"



"São 3 mimados vocês três quando recebem voto se doem todo. Você é mentiroso porque quem trouxe ideia foi a Kally e tentaram mexer no voto do Fazendeiro, por isso a… pic.twitter.com/PczAnyirMD — Antenados (@canalantenados) November 1, 2023





Ao relembrar a tentativa de acordo, André completou: "Ficou claro pra você, mentiroso? O Paiol é perigoso, hein? Ela trouxe a conversa de vocês, então a mentirosa é ela e vocês! O Lucas se recusou a ceder pra vocês", disse.

Kally, então, tentou explicar. "Não teve conversa concreta com Lucas. Eu perguntei pro Lucas se ele já tinha decidido porque eu acho que a Jenny poderia ir pelo Resta Um [...] Mas eu não cheguei em nenhum momento passando informações e decisões do paiol ou mandando o Lucas trocar a decisão dele".

Porém, André interrompeu: "Eu volto a dizer: eu não faço acordo com vocês".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

🔥 Kally se explica e André reage: "Ficou claro pra você, MENTIROSO?"



André: "Ficou claro pra você, mentiroso? O Paiol é perigoso, hein? Ela trouxe a conversa de vocês, então a mentirosa é ela e vocês! O Lucas se recusou a ceder pra vocês!"



Kally: "Não teve conversa concreta… pic.twitter.com/XYXx0PgwFP — Antenados (@canalantenados) November 1, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: