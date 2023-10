Reprodução/Record - 22.10.2023 Kamila Simioni falou das relações com peões em 'A Fazenda 15





Kamila Simioni avaliou a relação que tem com os homens de "A Fazenda 15". A peoa observou a "intimidade" que tem com os peões e negou um interesse romântico ou de ter alguma relação íntima com os participantes.





"A gente tem intimidade com os homens, como se fossem irmãos, amigos mesmo", afirmou Kamila, na noite deste sábado (21). "Não é maldade", concordou Jenny Miranda. Lily Nobre ainda ponderou na conversa: "A maioria é bem respeitosa aqui, os meninos ainda mais".



Simioni ainda relembrou de momentos com peões na última festa e ressaltou a preocupação por espectadores não entenderem o "contexto" das relações. "Um pedacinho que pega e solta lá fora, acabou. Mas a gente sabe do contexto [...] Ontem dancei com os meninos e tal. Não passa daquilo. Não tenho vontade nenhuma, de fazer nada. Mas o corte que pega ali solta, filho", declarou.

"O que mais penso é nisso. Por mais que eu ache que esteja conseguindo evitar certas coisas, sei lá, vai que acontece alguma coisa", reagiu Radamés Furlan. O jogador de futebol ainda sugeriu que a influenciadora "não está desrespeitando" alguém com as atitudes.



"Nada. O único que vai encher meu saco é o João [filho]. Vou falar: 'Vai cagar, menino'. O máximo que vou fazer é isso", completou Kamila. Confira os vídeos do bate-papo abaixo:

👀 Peões comentam sobre a intimidade que os homens têm com as mulheres da casa: "Como se fossem irmãos!"



Simioni: "A gente tem intimidade com os homens daqui como se fossem irmãos."



Lily: "E a maioria é bem respeitosa aqui. Os meninos são ainda mais."



Simioni: "Um pedacinho… pic.twitter.com/2SyDQAhJIn — Antenados (@canalantenados) October 22, 2023





Simioni: "Ontem eu dancei com os meninos e tal. Por mais que que tenha dançado, não tenho vontade de nada. Mas um corte que pega ali... [...] O único que vai encher meu saco é o João [filho da peoa], mas eu vou falar 'vai cagar, menino'." #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/pKGz6RIfox — Antenados (@canalantenados) October 22, 2023









Apesar de não ver "maldade" na relação com os peões, Kamila Simioni gerou polêmica sobre essa questão fora do reality show. Espectadores se mobilizaram para pedir a expulsão da peoa , após a ela chutar partes íntimas de participantes na última festa. Shayan Haghbin foi um dos peões envolvidos no caso e a equipe do peão apontou assédios contra o iraniano e criticou a Record , por "fechar os olhos" diante da situação.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: