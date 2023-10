Reprodução/Record - 22.10.2023 Kally Fonseca ficou com hematomas após queda em 'Kally Fonseca com hematomas em 'A Fazenda 15'





Kally Fonseca preocupou o público de "A Fazenda 15" ao aparecer com diversos hematomas no corpo após a última festa no reality show . A peoa ficou com roxos no rosto, braço e peito depois de sofrer uma queda durante o evento, episódio relembrado pelos colegas na noite deste sábado (21).





Em conversa com Jaquelline Grohalski e Lucas Souza, a cantora recordou um comentário sobre "cair, mas levantar", ironizando o ocorrido da última festa. "Só que ontem não me levantei, ontem me levantaram. Foi uma grande queda", avaliou.

Poucos vídeos de possíveis quedas circularam nas redes sociais, dificultando a compreensão de espectadores sobre o ocorrido. No entanto, a ex-BBB apontou que, além da queda, a colega levou uma "pézada na cara" de WL Guimarães durante uma dança. "Será que isso aqui foi da pézada?", questionou a cantora, apontando para os hematomas no rosto.







"Você ficou desnorteada e sentou no canto. [Falei:] 'Vou ver se a pressão dela abaixou'. Acho que ela não quis deitar, sabe quando a gente bebe uns [risos]. Ela sentou assim e ficou murchinha", comentou Jaquelline. "Então foi mais de uma queda, né? Porque eu caí na frente do palco, WL deu um chute na minha cara. Está explicado", completou Fonseca.

No ofurô, Kally e Jaquelline recapitulam as quedas da peoa durante a festa de ontem. Aparentemente, uma das marcas no rosto da cantora foi por um chute que WL deu sem querer enquanto dançavam juntos. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/aXdIzRIZt9 — Antenados (@canalantenados) October 21, 2023





Ao acordar no dia seguinte da festa e exibir hematomas, Kally acreditou que tinha quebrado o braço e evitou usá-lo durante o trato dos animais. A aparência da cantora preocupou espectadores nas redes sociais, enquanto outros peões apontavam que parecia que a peoa sofreu um acidente de moto.

Cara eu tô preocupado com a pobi da Kally

Não é normal esses roxos não 🥺 #AFazenda pic.twitter.com/eKmgjDjZL0 — Jeff ♈️🌋🦁🪖👄 (@Jeff_villar89) October 22, 2023





Peões brincam sobre o estado de Kally com o corpo todo roxo.



Jenny: "Gente, o peito todo roxo! Gente, desculpa, mas parece que ela sofreu um acidente de carro ou caiu da moto."



Radamés: "Parece, parece!"



Márcia: "Parece que o Colorado deu um coice nela."



Em seguida, Kally se… pic.twitter.com/GfoeeRvwnO — Antenados (@canalantenados) October 22, 2023





