Punição

Logo no início da noite deste sábado (22), Lily Nobre e WL Guimarães provocaram uma punição na sede. A dupla subiu do rancho do fazendeiro com alimentos do local e geraram uma consequência para a casa: 24 horas sem água. Alicia X e mais peões se irritaram com a atitude e falta de atenção, já que esta não é a primeira vez que punições do tipo são causadas.