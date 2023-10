Reprodução/Instagram - 22.10.2023 Rodrigo Mussi sofreu agressão em bar





Rodrigo Mussi sofreu uma agressão em um bar, na madrugada deste domingo (22). O ex-BBB compartilhou um desabafo sobre o caso nos stories do Instagram, apontando a "covardia" do agressor e que recebeu um "soco na cara" no momento.





"Estava em um bar com meus amigos agora, me divertindo, normal. Um rapaz me agrediu na covardia, por trás. Deu um soco na minha cara, aqui na cabeça", afirmou nos stories do Instagram. O influenciador mostrou a região do rosto em que foi atingido e citou a preocupação por conta das sequelas do acidente de carro que sofreu em 2022.

"Por causa do acidente, não posso sofrer nada aqui. Foi do nada, não sei nem quem é", explicou, apontando para a região da sobrancelha com hematomas. Mussi ainda tranquilizou os seguidores sobre o estado após sofrer a agressão.

"Estou em casa tranquilo. Infelizmente tem gente muito covarde no mundo, que sem motivo nenhum tentou me agredir", completou o relato. Veja o vídeo abaixo:

