Posturas problemáticas, mas se salva no jogo

Ao apresentar outros participantes para defender as próprias opiniões, Simioni consegue evitar ir à roça e se salva no jogo. Mesmo com outras atitudes problemáticas no confinamento, como quando apalpou Shayan e foi acusada de assédio na web, a peoa consegue desviar o foco dos colegas e continua cada vez mais tempo no programa, se aproximando do prêmio.