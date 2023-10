Reprodução/Instagram - 21.10.2023 Gretchen apoia Bia Miranda em meio a polêmicas familiares





Bia Miranda contou aos seguidores sobre uma briga que se envolveu na escola e que resultou em uma agressão, após uma ofensa contra Gretchen. A influenciadora afirmou que agrediu um menino que chamou a avó de consideração de "ET". A ex-"A Fazenda" foi suspensa do colégio após o caso.





"Já estudei em uma escola de freira e minha primeira agressão em escola foi lá, acredita? Estava na fila do lanche, não lembro se eles davam, só sei que o menino entrou na minha frente. Fui discutir com esse menino porque ele furou a fila. Aí ele veio e falou da minha avó", disse nos stories do Instagram.

A vice-campeã de "A Fazenda 14" ainda relembrou o contexto do porquê Gretchen estava sendo associada a um extraterrestre na época. "Foi na época que saiu no 'Balanço Geral' que minha avó era ET. Ele falou isso. Saí empurrando o garoto, comecei a xingar ele de tudo, falei que se minha avó era um ET, ela ia pegar ele e sumir com ele. Minha primeira agressão. Aí eu fui suspensa da escola das freiras", comentou.

As associações de Gretchen a um ET repercutiram em 2015, quando a cantora expôs a Danilo Gentilli uma história de família relacionada ao assunto. Segundo o relato, mulheres grávidas em 1959 tiveram o feto modificado por uma substância alienígena.

“Minha mãe conta [a história] como verdadeira. Não é que acredito, mas acho que tem algumas coisas em mim que não são muito comuns. Uma energia que eu tenho que não é muito comum, principalmente para uma pessoa da minha idade. Uma cicatrização muito rápida. São certos detalhes que comecei a notar que pessoas da minha idade não teriam", relatou ao apresentador na época.

