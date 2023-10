Reprodução/Record - 19.10.2023 Rachel Sheherazade promoveu confusão generalizada em 'A Fazenda 15'





Oscar Filho, humorista ex-CQC, comentou a expulsão de Rachel Sheherazade de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). Oscar questionou a credibilidade da jornalista, que aceitou participar do reality da Record e acabou sendo eliminada por agredir Jenny Miranda.

Para Oscar, Rachel pode fazer parceria com Dudu Camargo, demitido do SBT após uma série de polêmicas na emissora de Silvio Santos. "Sheherazade expulsa da Fazenda! A credibilidade dela tá tão boa que ela já pode apresentar o jornal com o Dudu Camargo na TV Astral", ironizou Oscar Filho.

O comentário irritou alguns internautas. "Oscar Filho - o comediante que esqueceu o humor nos anos 90", escreveu um. "Quem não tem Credibilidade, nem pra fazer merchandising, questionando a credibilidade alheia", rebateu outra.

A expulsão de Rachel se tornou o assunto mais comentado desta quinta-feira (19) na web. Nomes como Gretchen e Bia Miranda (filha de Jenny) defenderam Rachel da expulsão e pediram para Carelli, diretor do programa, reavaliar a decisão.

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda.

Espectadores especularam que o momento de uma possível agressão da jornalista contra a influenciadora aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado pela Record.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

A Record prometeu exibir a cena que motivou a expulsão no programa ao vivo desta quinta-feira (19). "Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet", concluiu o aviso.