Bia Miranda, vice-campeã de "A Fazenda 14", se manifestou nas redes sociais após descobrir que Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" por agredir Jenny Miranda, mãe da ex-peoa.



Rico Melquíades, campeão de "A Fazenda 13", pediu a Rodrigo Carelli o retorno de Bia Miranda ao programa. "Será que é pedir muito Carelli pra você colocar a Bia Miranda nessa A Fazenda para ela colocar a mãe dela no lugar dela? Vamo fazer mutirão gente", pediu Rico.





Brigada com a mãe, Bia Miranda aproveitou para expor um segredo da relação que tem com Carelli. "O Carelli me odeia", entregou a ex-peoa.

A revelação de Bia mexeu com os fãs. "Ele odeia todos nós", comentou um fã. "Hoje eu descobri que ele só usa a gente mesmo", disse outro, fazendo referência à expulsão de Rachel Sheherazade.

Expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda.

Espectadores especularam que o momento de uma possível agressão da jornalista contra a influenciadora aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado pela Record.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

A Record prometeu exibir a cena que motivou a expulsão no programa ao vivo desta quinta-feira (19). "Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet", concluiu o aviso.