Cariúcha, terceira eliminada de "A Fazenda 15", não gostou do desabafo de Sônia Abrão e rebateu a apresentadora na tarde desta quinta-feira (19).

Sônia desaprovou a expulsão de Rachel Sheherazade e afirmou que Cariúcha merecia ter sido expulsa do programa, sem participar da roça.

Chocada, Cariúcha provocou Sônia Abrão. "Admirava tanto você e agora falando mal de mim. Eu só grito. Nunca bati em ninguém. Não fui expulsa porque eu nunca agredi ninguém. Lave a sua boca, Sônia Abrão, para falar meu nome. Eu nunca agredi ninguém. Lave a sua boca. Nunca agredi ninguém", rebateu Cariúcha, que pediu para Sônia soltar o anjo da guarda dela.

Assista ao vídeo:

Cariucha dando um fecho na Sônia Abrão



A apresentadora Sônia Abrão disse que ela também deveria ter sido expulsa, mesmo a cariucha não tendo agredido ninguém fisicamente,igual a Rachel fez #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/h0AKA1YUBm — Sophi (@TuittaSophi) October 19, 2023













Expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda.

Espectadores especularam que o momento de uma possível agressão da jornalista contra a influenciadora aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado pela Record.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

A Record prometeu exibir a cena que motivou a expulsão no programa ao vivo desta quinta-feira (19). "Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet", concluiu o aviso.