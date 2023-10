Repodução Sônia Abrão





Sônia Abrão, apresentadora da RedeTV!, acabou com a Record, nesta quinta-feira (19), após a emissora expulsar Rachel Sheherazade de "A Fazenda 15". Durantd o programa "A Tarde é Sua", Sônia sugeriu que a jornalista sofreu a eliminação por se posicionar no reality.

"Para mim, tem coisa por trás. Tem a ver com as opiniões inconvenientes que ela deu recentemente no jogo. Aí, sim, explicaria, não que justificaria", disse a apresentadora.





No desabafo, Sônia ressaltou que Jenny merecia ser expulsa e Cariúcha também, sem a chance de ir para a roça da semana anterior. "Rachel foi expulsa, expulsa e expulsa de A Fazenda. A impressão que tenho é que é muito injusto. A Jenny devia ter saído há muito tempo. A Cariúcha não devia ter saído pela roça, mas era para ser expulsa. A bomba estoura pra cima da Rachel, a estrela do reality, que poderia salvar A Fazenda, que começou descambada", reclamou Sônia.

"Pela primeira vez o Brasil concordando com a Sônia", escreveu um internauta. "Isso aí foi por outro motivo, por ela ter dito que bateu de frente com o presidente da república, imagina com a jhenny", sugeriu outra. "Primeira vez que concordo com ela! Não houve agressão e sim briga política", afirmou um fã.

Durante uma conversa com André Gonçalves, Lucas Souza e Jaquelline, Rachel Sheherazade afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro determinava o que o SBT colocava no ar sobre o governo dele. A jornalista entregou que algumas ordens eram enviadas por Fábio Faria, genro de Silvio Santos e Secretário de Comunicação do governo Bolsonaro.

"O presidente da República liga reclamando. O Secretário de Comunicação [Fábio] do governo passado [Jair Bolsonaro] ligava para a emissora. 'Se eu quero que vá ao ar e se eu não quero que vá ao ar'. Era assim", disse Rachel Sheherazade, nos primeiros dias de confinamento.

Procurado pelo iG Gente, na época, o SBT se manifestou. Segundo a emissora de Silvio Santos, Rachel Sheherazade está mentindo. "Não é verdade da jornalista. O SBT tomará as medidas cabíveis", afirmou, em contato com o iG Gente.