'Deveria ter dado uma porrada', diz Bia Miranda sobre expulsão de Rachel

Bia Miranda se pronunciou sobre a expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15. A vice-campeã da edição passada detonou a mãe, Jenny, e defendeu a jornalista.

E completou: "Relaxem gente, a Rachel vai fazer muito mais dinheiro aqui fora, do que o prêmio da fazenda, e isso eu posso falar com absoluta certeza".

Nos Stories do Instagram, a influenciadora também demonstrou a sua indignação com a decisão do programa. "Acordei com a notícia que a Rachel foi expulsa, estou tentando entender até agora (...) É o que eu sempre falo para vocês, o mundo não gira, ele capota, tá? O karma vem para você", disse.

"Ela [Jenny] achou que ia entrar na Fazenda e ia ser amada, porque eu fui amada, o tanto de seguidores que eu ganhei, ela achou o que? Que ia entrar lá dentro, ia dar uma de vítima, ia dar uma de mãe perfeita e todo mundo ia acreditar? Não, gente! Lá dentro não tem como fingir nada. Não tem como você entrar fingindo que é uma coisa boa, de coração bom (....) se você for uma pessoa ruim, vc vai mostrar sua cara uma hora e foi isso que aconteceu", completou.

Bia ainda comentou como era a vida com a mãe. "Graças a Deus, hoje eu sou abençoada, saí desse inferno que era a vida com ela, Deus me honrou muito. Hoje tenho minha própria casa, estou muito abençoada, com minha família, feliz e ela não, e ela está só se f*dendo, isso é o karma. Ela está recebendo o que ela fez com todo mundo a vida inteira, por isso que ninguém fica do lado dela".

Expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19) . A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda.

Espectadores especularam que o momento de uma possível agressão da jornalista contra a influenciadora aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado pela Record.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

A Record prometeu exibir a cena que motivou a expulsão no programa ao vivo desta quinta-feira (19). "Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet", concluiu o aviso.

