Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19), após um caso de agressão contra Jenny Miranda. O momento que gerou a expulsão aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado e a Record prometeu exibir a cena no programa ao vivo. Após o anúncio, Lucas Souza foi acusado de contribuir com a expulsão da aliada.





Peões como Tonzão Chagas apontaram que o influenciador "inflamou a situação" da briga entre Rachel e Jenny, que acontecia desde o início da manhã. A jornalista se negou a realizar o trato dos animais e protagonizou uma confusão generalizada ao longo do dia , marcada por punição e a intervenção da Record no momento em que o pay-per-view ficou fora do ar.

Participantes afirmaram que Lucas incentivou Sheherazade a não cumprir as tarefas e causar a punição na sede. Tonzão, Márcia Fu, Radamés e Sander Mecca tiraram satisfação com o peão após o comunicado da expulsão. "Ele pôs pilha", afirmou a ex-jogadora de vôlei, que disse ter aconselhado a jornalista a realizar o trato.





"É isso que dá, instigou a outra a fazer merda. Está vendo? Ele instigou [...] Falei: 'Rachel, você está agindo igual a um moleque, não sou obrigada a tomar punição por causa de você' [...] Tentei de tudo e ele com ela, lógico que instigou ela", completou Fu.





Marcia Fu dizendo que o Lucas instigou sim a Rachel a não cumprir o trato das ovelhas. #AFazenda pic.twitter.com/SMcof5OM6i — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023

🔥 Tonzão diz que Rachel foi incitada por Lucas na hora da treta com Jenny. Em um dado momento da discussão na oficina, ela colocou a mão no rosto de Kally do nada: "Elas já estavam gritando há mó tempão!"



"A Jenny já estava disposta a ajudar. [...] O Lucas começou a falar no… pic.twitter.com/NvXsFgyqPt — Antenados (@canalantenados) October 19, 2023









Em outro bate-papo, Nadja Pessoa avaliou que Souza é o "culpado" pela expulsão da jornalista e Jenny concordou. "O público vai ver que ele cresce para cima de mulher. Isso tudo aconteceu induzido por ele, que ficou colocando fogo na lenha. Não denunciei ninguém, não falei um ai [...] Essa culpa ele vai carregar para o resto da vida, é um molque. Ele tem 98% de culpa", afirmou a mãe de Bia Miranda.

Jenny fala sobre Lucas: "Essa culpa, ele vai carregar pelo resto da vida. Ele tem 98% de culpa."

Radamés disse que o Lucas inflamou toda situação. #AFazenda pic.twitter.com/ni92GkG3qt — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023





Jenny diz que o Lucas está chorando de culpa pela expulsão da Rachel. #AFazenda pic.twitter.com/QMtZIsjZjV — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023





