Reprodução Jenny





Após a expulsão de Rachel Sheherazade em "A Fazenda 15", nesta quinta-feira (19), uma briga generalizada tomou conta da sede do reality da Record. Kally Fonseca e Jenny Miranda tretaram e a cantora de forró avisou que vai tentar tirar os demônios do corpo da mãe de Bia Miranda.



"Do mal! Mulher, se eu não voltar hoje, tu vai ver. Se eu não vou fazer campanha e jejum na igreja para o demônio sair do seu coração. Do mal. Satanás! Do mal, cobra", gritou Kally Fonseca, enquanto Jenny ria e desconversava.

No entanto, Kally não vai sair do reality hoje, já que a roça foi cancelada após a expulsão de Rachel.





Veja vídeo:

Kally diz que vai fazer campanha e jejum na ingreja pra os demônios sair do corpo da Jenny. #AFazenda pic.twitter.com/E6iwDcLFpl — Rainha de Reality (@rainhadereality) October 19, 2023