Jaquelline Grohalski foi acusada de cometer intolerância religiosa contra Nadja Pessoa em "A Fazenda 15". A acusação repercutiu na web por conta de uma declaração da ex-BBB durante uma briga com a peoa após a formação da roça , na madrugada desta quarta-feira (18).





Entre a troca de provocações na discussão , Nadja jogou o cabelo na direção da rival e Jaquelline afirmou: "Vai bater esse Exu Mirim em outro lugar". Os participantes não apontaram a intolerância religiosa na fala, mas internautas reprovaram o episódio e repercutiram no X (antigo Twitter) a frase "intolerância religiosa é crime".

A equipe de Pessoa também condenou o caso em publicações na rede. "Jaquelline proferiu a palavra 'Exu Mirim' como modo de ofender a Nadja. Internamente, 'Exu Mirim' é uma referência a uma entidade religiosa das tradições da umbanda e candomblé. Utilizá-lo de forma pejorativa não apenas desrespeita essas crenças, mas também é um desserviço às religiões de matrizes africanas", iniciou.

"O uso de termos religiosos como insulto prejudica não apenas as pessoas envolvidas, mas também desvaloriza e estigmatiza tradições que fazem parte da rica diversidade cultural do nosso país", completou. Os administradores das redes de Nadja ainda resgataram outro momento em que a ex-BBB mencionava o uso do termo "Exu Mirim" e lamentou o insulto.

"Segundo o relatório do Disque 100, as denúncias de intolerância religiosa cresceram 106%, com um aumento de 270% direcionado às religiões de matrizes africanas. Não podemos mais tolerar comportamentos que desrespeitam as crenças e perpetuam a intolerância. Frisamos aqui a importância da conscientização e moralidade. Intolerância religiosa é crime", concluiu.

Jaquelline segue repercutindo a briga e revivendo o uso do termo "Exu Mirim" como insulto.



