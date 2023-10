Reprodução/PlayPlus/Record - 06.10.2023 Darlan Cunha foi o segundo eliminado de 'A Fazenda 15'





Darlan Cunha foi eliminado de "A Fazenda 15" e participou da "Cabine de Descompressão" na madrugada desta sexta-feira (6). O apresentador Lucas Selfie explorou os momentos de destaque das duas semanas do ator no confinamento e abordou o episódio polêmico com Lucas Souza, mas o eliminado não quis se desculpar sobre a situação.





Durante uma briga com o influenciador, Laranjinha disse para o rival "virar homem" e chamou o peão de "fresco". O público identificou as falas como homofóbicas, entre outros ataques de mesmo teor feitos contra o militar na ocasião . Selfie questionou Darlan apenas sobre o termo "fresco" e o eliminado explicou o que quis dizer com a declaração.

"Pelo jeito dele de fresco, não querendo atacar ele como homossexual, jamais. É o jeito dele, totalmente diferente de mim [...] Tentei uma aproximação com ele no início do jogo e ele falou na confusão na cozinha: 'Não quero contato aqui dentro e nem lá fora'. Foi parte dele. Não é que ele é fresco, que ele é gay. Nada a ver com isso. Ele é fresco", disse.

"Juntando as peças, com o que a Galisteu falou, com o que você viu agora e com sua eliminação, acha que, para quem está assistindo, cabe um pedido de desculpas [para Lucas] ou segue o jogo?", perguntou o apresentador. Cunha se negou a pedir desculpas sobre o caso: "Segue o jogo".

Entre outros comentários após a eliminação, Darlan analisou como não esperava que sairia do reality no início do jogo e reagiu à porcentagem baixa que recebeu na votação do público. O ator teve 4,43% dos votos na roça com Sander Mecca e Tonzão Chagas, entrando para o topo de rejeições na história do programa .

