A Fazenda 15: Laranjinha entra para o topo de rejeições em roça tripla

Laranjinha não cativou o público de A Fazenda 15 e foi o segundo eliminado do reality rural . O que impressionou os internautas foi a porcentagem baixíssima do peão, apenas 4,43% dos votos.

Assim, o ator entrou para o topo da lista de rejeições do programa em roça tripla. Outros participantes receberam poucos votos, porém, em roças quádruplas ou especiais.

Em A Fazenda 11, Rodrigo Phavanello contou com apenas 1,53% dos votos em uma berlinda com Sabrina Paiva, Hariany Almeida e Lucas Viana.

O mesmo aconteceu com Dynho Alves, em A Fazenda 13. Ao lado de Sthe Matos, Solange Gomes e Rico Melquiades, o dançarino obteve 1,89% do apoio do público.

Já na edição do ano passado, André Marinho enfrentou a roça especial com Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano e foi eliminado com 3,49%.





Formação da roça

Vetado por Rachel Sheherazade, dona do poder laranja, Tonzão foi direto para a roça. Jaquelline, Laranjinha e Sander disputaram a prova do fazendeiro, que coroou a peoa.

O fazendeiro da semana, André Gonçalves, indicou Tonzão Chagas para a roça. A punição causada por Jaquelline, onde a casa ficou 24 horas sem água, foi uma justificativa unânime nos votos do grupão e, por isso, a peoa ocupou o segundo banco com 12 votos. Para ocupar o terceiro banco, a roceira puxou Laranjinha da baia.

No resta um, Kally Fonseca foi salva por Nadja. Então, a cantora salvou Rachel, que fez o mesmo com Lucas Souza, deixando Sander na roça. O cantor foi esquecido pelo grupão.

