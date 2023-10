Choro

Darlan Cunha, o Laranjinha, foi eliminado do programa com 4,43% dos votos, em uma roça com Sander Meca e Tonzão Chagas. A saída do ator abalou WL Guimarães e Yuri Meirelles, que choraram após o programa ao vivo com a eliminação do aliado. O ex-"De Férias com o Ex" ainda se culpou pelo resultado, ao passo que Jenny Miranda tentava consolá-lo.