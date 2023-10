Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Yuri pede desculpas a Lucas após caso de homofobia

Minutos antes do início do ao vivo desta quinta-feira (5), Yuri Meirelles chamou Lucas Souza para conversar sobre o caso de homofobia que deu o que falar na sede e nas redes sociais.

O modelo pediu desculpas pelas atitudes homofóbicas que teve com ele durante uma discussão.





"Não quero que a gente fique com relação ruim aqui dentro e nem lá fora. Quero retirar todos os xingamentos ruins. Sei que tu é um moleque bom, a gente sempre se dá bem e eu estava com a cabeça a milhão na hora, com medo de um amigo ser eliminado por causa de mim, porque pensei 'o cara tinha pegado a situação sem saber o que tinha acontecido, e iria passar pro público como se a gente tivesse apunhalado ele pelas costas'", disse ele.

E completou: "Fiquei puto comigo mesmo, eu explodi, descontei em você. Depois a gente foi lá na casa da árvore, foi o Tonzão também, enfim, peço desculpas, pelos xingamentos mesmo. Por mais que eu tenha discordado, quero pedir desculpas pelo xingamento e não quero que você leve pro coração".

O peão também se desculpou por ter imitado o colega de confinamento. "Tem o bagulho do gesto também, mas não foi por mal não".

Lucas fez questão de responder: "Pra mim tanto faz como tanto fez, mas uma pessoa lá fora, pessoas LGBTQIAP+ sofrem muito com isso, sofrem bullying, E aí quando você imita o jeito da pessoa...", concluiu ele.

