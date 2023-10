Reprodução/Record - 04.10.2023 Lucas Souza em 'A Fazenda 15'





A confusão da última madrugada em "A Fazenda 15" continua repercutindo na manhã desta quarta-feira (4). Durante o trato dos animais, Kally Fonseca e Rachel Sheherazade apontaram a homofobia nos ataques de peões contra Lucas Souza durante as brigas em que o influenciador foi alvo.

O ex-marido de Jojo Todynho brigou com integrantes do grupo dos "crias", como Darlan Cunha e Tonzão Chagas. Durante as discussões, Cariúcha e Kamilia Simioni chamaram Lucas de "p*tinha", enquanto Yuri Meirelles debochou dos trejeitos do ex-militar e Darlan o chamou de "fresco" e pediu para ele "virar homem".





As brigas aconteceram após Souza criticar Laranjinha pela articulação de votos na casa e ainda discutir com Sander Mecca, que está na segunda roça da edição . Rachel avaliou que a reação dos participantes com o influenciador foi "desproporcional".

"O que você esperava? Cinco pessoas revoltadas. Estão chateadíssimos", ponderou André Gonçalves. "E o Laranjinha chamando ele de fresco. Bem homofóbico o palavreado dele", comentou Kally. "É, homofóbico", concordou Sheherazade, que ainda condenou atitudes dos colegas de confinamento no barraco.



"[Darlan] ficou provocando aqui também, a outra [Cariúcha] foi peitar ali em cima dele", completou a jornalista. O ator trouxe uma opinião diferente das peoas para o bate-papo: "Quer ter uma vida em paz, não provoca os outros. O Lucas vacilou muito feio".



Em outra conversa, Fonseca alertou as colegas de confinamento sobre as falas homofóbicas, sugerindo que elas se "resguardem" diante da possibilidade de processo. Simioni rebateu, avaliando que "não viu motivo" para uma disputa na justiça por conta das declarações.

