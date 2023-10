Divulgação A Fazenda 15: confira os peões que enfrentam a segunda roça

Nesta terça-feira (3), foi formada a segunda roça de A Fazenda 15! Tonzão, Jaquelline, Laranjinha e Sander foram os escolhidos para a segunda berlinda da temporada. Vetado por Rachel Sheherazade, dona do poder laranja, Tonzão foi direto para a roça . Jaquelline, Laranjinha e Sander disputam a prova do fazendeiro na quarta-feira (4).

O fazendeiro da semana, André Gonçalves, indicou Tonzão Chagas para a roça. O ator escolheu o peão com a justificativa de colocar um integrante do Grupo dos Cria na berlinda.

A punição causada por Jaquelline, onde a casa ficou 24 horas sem água, foi uma justificativa unânime nos votos do grupão e, por isso, a peoa ocupou o segundo banco com 12 votos.

Com o poder branco, Nadja pôde anular dois votos dos peões, assim, ela retirou dois votos de Jaquelline, totalizando dez. Para ocupar o terceiro banco, a roceira puxou Laranjinha da baia.

No resta um, Kally Fonseca foi salva por Nadja. Então, a cantora salvou Rachel, que fez o mesmo com Lucas Souza, deixando Sander na roça. O cantor foi esquecido pelo grupão. Yuri Meirelles esqueceu de salvar o amigo e Jenny escolheu Nadja no lugar de Sander. Após a votação, Jenny se desesperou por esquecer Sander.

Por fim, Rachel, que recebeu o poder laranja de Nadja, escolheu quem seria vetado da prova do fazendeiro. A peoa escolheu Tonzão.

