Darlan Cunha

O histórico do ator antes do reality show influenciou nas críticas de espectadores sobre o peão. Darlan foi acusado de agressão pela ex-namorada e a equipe do artista já destacou que ele foi absolvido no processo, mesmo diante de novas acusações da ex. Internautas apontaram a contradição de Laranjinha após o participante criticar que Lucas Souza gritou com uma mulher na sede. "Muita hipocrisia", avaliou uma pessoa no Twitter.