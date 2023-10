Reprodução/YouTube - 14.09.2023 Yuri Meirelles estrelou clipes de Anitta





As declarações homofóbicas de Yuri Meirelles em "A Fazenda 15" tiveram repercussão fora do reality show. Além do público pressionar a Record por uma ação , Anitta deixou de seguir o modelo após as falas contra Lucas Souza nas brigas da madrugada desta quarta-feira (4) .





Yuri ganhou fama neste ano após estrelar os clipes da cantora, do projeto "Funk Generation: A Favela Love Story". A artista não havia comentado a participação do modelo no programa, mas internautas questionaram se ela continuaria seguindo o perfil de Meirelles no Instagram após a polêmica.



"Cadê os anitters [fãs da cantora] cobrando a Anitta um posicionamento frente a esse escrot* do Yuri? A Anitta segue o homofóbico da Fazenda 15", questionou uma pessoa na madrugada, exibindo um print de que a artista ainda seguia Yuri no Instagram.

Cadê os anitters cobrando a @Anitta um posicionamento frente a esse escroto do Yuri vulgo anitto?? A anitta segue o homofóbico da fazenda 15.

Homofobia é crime

Lucas merece respeito. pic.twitter.com/uIEM0V3Ff8 — senhorito.02 (@fredesantus) October 4, 2023





Nesta manhã, o modelo não aparece mais entre as páginas que Anitta segue na rede social.





Yuri debochou dos trejeitos de Lucas, questionou se o peão "era homem" e chamou o influenciador de "chupa p*u". Cariúcha, Darlan Cunha e Kamila Simioni também tiveram declarações homofóbicas contra Souza .

