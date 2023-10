Reprodução/Record - 02.10.2023 Cezar Black em 'A Fazenda 15'





Cezar Black foi criticado por uma declaração em "A Fazenda 15", durante a briga generalizada da madrugada desta segunda-feira (20) . Após Jaquelline Grohalski causar uma punição proposital grave na casa, o ex-BBB afirmou que a peoa tem "espírito ruim" e gerou a revolta de espectadores nas redes sociais.

O comentário foi feito enquanto o enfermeiro reclamava como a atitude prejudicou os colegas de confinamento, que ficaram 24 horas sem água. "Todas as mulheres que você defendem vão tomar banho frio [...] Assuma a responsabilidade pelos seus atos. Se alguém achava que era boazinha, a máscara caiu. Uma pessoa que prejudica o coletivo, é uma pessoa de espírito ruim", disse.

"Que cena lamentável foi essa. Cezar Black foi completamente desnecessário", criticou uma pessoa no Twitter. "Esse Cezar Black é sem noção", opinou outra. "Foi ridículo e baixo. Ele e Shayan são os piores daí", avaliou mais uma. "Depois do que ele passou no 'BBB', ele fazendo isso... Não esperava", lamentou outra.



Internautas ainda reprovaram como a declaração aconteceu pouco antes de Black elogiar o elenco masculino pela conduta respeitosa com as mulheres na casa. "Nunca vi uma edição com tanto homem respeitador quanto é aqui. Todo mundo é educado, gentil, dá a cama para mulher dormir, trata todo mundo igual princesa. Ninguém nunca abriu a boca aqui para falar mal de mulher", declarou.

"Black acabou de oprimir a Jaquelline no banheiro e está fazendo esse discurso", criticou um espectador. "Esse não aprendeu nada com o outro reality", comentou outro. "Homem respeitador [risos]", ironizou mais um. "Black e Shayan equivocadíssimos, gritando com as mulheres!! Que absurdo", reprovou outro.

🚨VEJA O CAOS COMPLETO! Black se revoltou com Jaque e disse que ela é espírito ruim! Caos generalizado! #AFazenda



