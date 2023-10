A Fazenda 15: bate e boca, votos e revolta do grupo marcam a madrugada

Racismo

Rachel Sheherazade se defendeu durante a madrugada dos peões que têm lhe taxado de preconceituosa e racista. A peoa lembrou da fala sobre minorias durante a formação da roça e negou que teria chamado Laranjinha de racista, diferente do que eles falam dela. "Isso não condiz com a minha história. Quem conhece a minha história sabe que minhas atitudes são todas antirracismo, a favor dos grupos minoritários, a favor das pessoas com condição social pobre de vida, pois são as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu convivo", disse.