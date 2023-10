Reprodução/TV Globo Sandy e Lucas Lima detalham separação ao vivo: 'Ressignificando esse amor'

Na noite de sábado (30) foi ao ar o Altas Horas com Sandy e Lucas Lima, a primeira aparição pública dos dois após anunciarem o fim do casamento depois de 24 anos .

Ao vivo, o ex-casal detalhou a separação depois de tanto tempo e explicou como ficam as coisas agora. Os artistas são pais de Theo, de 9 anos.





"A gravação desse programa foi feita na terça-feira e segunda fomos impactados com a notícia. A gente conversou muito antes do programa, preciso dizer primeiro do amor que temos por eles e o respeito profissional que eles têm também. A gente já tinha marcado esse programa e eles honraram o compromisso vindo aqui. Também é o momento de saber um pouco desse impacto que está causando nas pessoas que amam vocês", disse Serginho Groisman logo no início da atração.

Sandy e Lucas comentam sobre o termino no #AltasHoras pic.twitter.com/64KKSWHnTt — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 1, 2023





Sandy e Lucas contaram que a decisão da separação já havia sido tomada há um tempo e só na segunda-feira eles sentiram que deveriam torná-la pública.

"Não é uma coisa fácil de fazer, porque as pessoas não sabem como se portar esperando o que a gente vai fazer, mas existe uma amizade, um amor de 24 anos e isso nunca vai mudar. Pra mim e pra ele não é estranho estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos, temos um fruto lindo que é o Theo, de 9 anos, nosso filho que é a prioridade", afirmou a cantora.

E o músico completou: "Estamos conversando há muito tempo. É uma decisão que tomamos há muito tempo. Precisamos organizar a nossa vida, organizar o Theo para trazer essa notícia. A gente entende que essa notícia tem que ser do mundo. Também foi um processo longo e de muita conversa, descobrimos um carinho diferente. Um casal com filhos nunca se separa".

"Estamos ressignificando esse amor. Faz um mês e pouco que decidimos...", seguiu ele.

"Nós somos melhores amigos e é assim que vai continuar a ser" #AltasHoras pic.twitter.com/pZx7byE5D6 — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 1, 2023





"Faz um tempinho, não precisamos dar número, não foi uma coisa que a gente decidiu, acabou, não foi uma cosia impulsiva. As pessoas especulam, é muito doloroso, não comunicamos para as pessoas assim que decidimos. Está tudo bem entre nós, é uma decisão amadurecida", comentou Sandy.

"Conversamos com amigos e o que sentimos, não é incomum, mas é difícil encerrar um relacionamento assim, muitas pessoas deixam a chegar em brigas. A gente não deixou chegar a esse momento", concluiu Lucas.

E Sandy finalizou: "É muito difícil, a gente sofre, chora, temos altos e baixos".

