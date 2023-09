Reprodução/Record TV A Fazenda: No Rancho, Rachel não consegue escapar de DR com Tonzão

A decisão do Fazendeiro André Gonçalves em levar Rachel, Radamés e Tonzão para o Rancho surpreendeu os peões de A Fazenda 15. E Tonzão aproveitou a oportunidade para se aproximar da jornalista e tentar colocar os 'pingos nos Is'.

O cantor quis explicar sua estratégia de jogo e alegou a Rachel que não estava sendo "injusto" com ninguém. "Já te falei que minha percepção de injustiça é outra. Eu nem vim pra cá para fazer DR. Mas cada um com seu jogo", rebateu ela.

"Não é questão de DR, é de esclarecimento. A gente tá aqui conversando numa boa. Igual no outro dia, eu fui conversar e você virou as costas", disse ele.

Sheherazade discorda: "Não virei as costas, eu tinha acabado de ser indicada. E graças ao seu grupo, então, realmente não era hora pra gente conversar. Eu falei pro André: eu vim aqui pra espairecer, eu quero curtir, não quero falar sobre jogo, estratégia, nem nada".

Tonzão ainda insiste: "Eu te chamei pois acho que tenho uma certa liberdade pra falar contigo. Era só falar: 'Agora não é o momento pra mim'. Mas tu saiu andando".

Rachel falando para tonzão: “Minha percepção de injusto, eu já falei com você. Nem vim fazer DR com você." 🗣️ #AFazenda pic.twitter.com/W8NOXOZn3D — kah (@kabiscoiteira) September 30, 2023

Minutos depois, a dupla voltou a falar no assunto. "Eu nunca te excluí. Eu já te excluí alguma vez?", questiona o cantor. Rachel nega: "Não, mas de um tempo pra cá, vocês passaram a ficar de conversinha de grupo".

"Eu sempre deixei claro que montei um grupo: eu, Yuri, Laranja, WL, Nat e Lily. Esse é o grupo que, quando a gente chegou, já se conectou. Eu nunca tive num local e chegou esse grupo e eu deixei de conversar com você", refuta Tonzão.

Em seguida, ele admite já ter pedido para o chamado "Grupo dos Crias" parar com as provocações direcionadas aos rivais, ao que Rachel faz questão de pontuar: "Eu acho até infantil esse comportamento, mas é pro outro se sentir excluído e ameaçado por um grupo".

O peão, então, conclui: "Algumas ideias não bateram, mas acho que é isso: tá faltando diálogo".

