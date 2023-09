Reprodução/Record - 22.09.2023 Sander declara voto em Kally após xixi na grama: 'Sem futuro'

Os peões de A Fazenda seguem repercurtindo a punição tomada pela casa após atitude de Kally Fonseca. A vocalista do Cavaleiros do Forró urinou no gramado durante a festa de ontem (29) e deixou todos os participantes sem água encanada por oito horas.

Sander Mecca já declarou voto na artista. Em conversa com outros peões na cozinha, o músico reprovou a atitude da colega de confinamento: "Não pegou nenhum balde, tá lá tomando sol. Mijona, mijou igual cabrita. É motivo de voto... essa sem futuro", criticou ele.

Sander puxando voto pra Kally, chamando ela de sem futuro. #AFazenda

Mais cedo, Sander já havia disparado ofensas a Kally em conversa com Márcia Fu. "É muito desaforo. Se fosse uma coisa que alguém esqueceu, tudo bem... Mas pô, a mina abaixou a b*ceta lá, parecia que tava em um show de rock. Vai se f*der".

Nesta tarde, a peoa decidiu se desculpar pela atitude com alguns confinados. WL Guimarães e Lily Nobre estavam buscando água do poço, quando Kally Fonseca se aproximou.

"Amigo, desculpa aí por ter causado essa punição", disse em direção ao influenciador. Ele se demonstrou compreensivo: "Acontece, relaxa. Todo mundo vai tomar punição uma hora".

"Lily, desculpa, tá? Foi um vacilo mesmo", afirmou a cantora. "Relaxa, amiga, está tudo bem. Você estava muito apertada e não conseguiu segurar".

🔥 @kallyfonsecaof reconhece o erro e pede desculpas aos companheiros de confinamento. Errar é humano, né, gente?



🔥 @kallyfonsecaof reconhece o erro e pede desculpas aos companheiros de confinamento. Errar é humano, né, gente?

Na cozinha, Kally também pediu perdão a Márcia, Henrique e Jenny.

Além da água cortada, os peões ficaram sem café na manhã deste sábado após Jaquelline e Lily descumprirem regras da casa e entrarem com um copo da festa na propriedade rural.

