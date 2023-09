Reprodução/Band Datena pede demissão e afirma que fará duas cirurgias

Datena informou que pediu demissão da Rádio Bandeirantes e vai dar um tempo do Brasil Urgente, programa da Band. O jornalista revelou que vai focar na saúde.

O apresentador explicou que passará por duas cirurgias.





"Duas horas pela manhã e mais quase quatro horas de Brasil Urgente. Muita coisa por dia. Já não vinha fazendo todo dia", disse ele em entrevista ao Notícias da TV.

Vale lembrar que em 2022, Datena também se ausentou da televisão para tratar um problema dentário. Agora, ele irá passar por novos tratamentos no Hospital Sírio Libanês.

"Estou com uma dor de dente, ainda, terrível faz três dias. Nem sabia o que era isso e olha que eu já tive infarto, já tive uma cirurgia enorme no pâncreas em que fui aberto de ponta a ponta, entendeu? Mas essa dor de canal… E dor de ouvido então, mas acho que a dor de dente é pior", desabafou.

Datena negou que a saída da rádio tenha ligação com uma opinião dada ao vivo. "Esta foi minha última discordância, inclusive da diretoria da rádio. Mas foi dentro da maior lisura, até tranquilamente e fora do meu padrão de resposta. Mas foi só. Em resumo, foi isso mesmo: cansaço e cuidar da saúde. Devo me afastar um tempo depois das cirurgias que farei no [hospital] Sírio [Libanês]", completou.

