Reprodução/PlayPlus A Fazenda: Peões criticam escolha de André para o Rancho do Fazendeiro

André escolheu levar Rachel, Radamés e Tonzão como convidados para o Rancho do Fazendeiro na tarde deste sábado (30), e a escolha não agradou os participantes na sede.

Nem mesmo a jornalista concordou com a decisão do Fazendeiro em convidar Tonzão para participar do momento em grupo. "Você vai abrir seu jogo para ele", alertou Rachel, que ainda ressaltou que o rival é "estrategista".

Enquanto o quarteto aproveita o espaço, os peões da sede curtem a piscina e também criticam a escolha de André Gonçalves. "Chamar o Tonzão... nada a ver", disparou Jenny Miranda em bate-papo com Black, Yuri, WL, Simioni, Shay e Alicia.

"Ele é um que se bater na Roça acho que sai", opinou Cezar Black. Já Simioni disse acreditar que Tonzão que deveria não ter aceitado o convite para o Rancho. "Pelo que eles fazem com o grupão dele, é o Tonzão que não deveria ter ido", pontuou.

As escolhas do André para o rancho despertaram a ira na sede. #AFazenda pic.twitter.com/q9f9hKCLp6 — Central Reality (@centralreality) September 30, 2023

