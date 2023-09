Reprodução/Record - 22.09.2023 Expulsos de edições anteriores, Nadja Pessoa e Shayan Haghbin entraram em 'A Fazenda 15'





O paiol de "A Fazenda 15" chegou ao fim nesta quinta-feira (21) , resultando na entrada de Alicia X, Cezar Black, Nadja Pessoa e Shayan Haghbin no elenco oficial. A volta dos dois últimos nomes gerou críticas de espectadores nas redes sociais, já que ambos foram expulsos das respectivas edições que participaram do reality rural.





A dupla foi a mais votada entre o público para retornar ao programa - Nadja recebeu 34,26% dos votos e Shayan consagrou a vitória com 39,27%. O ex-peão foi expulso de "A Fazenda 14" após agressões com Tiago Ramos , que também foi retirado do programa na época. Já a ex-integrante de "A Fazenda 10" foi expulsa depois de chutar um colega em uma briga na temporada de 2018 .

Nas redes sociais, as críticas ao retorno dos peões foram direcionadas aos apoiadores dos participantes e à Record. No Twitter, um internauta reprovou que Rodrigo Carelli, diretor do reality, deu uma nova "chance" para participantes expulsos da atração.

"Tem que ter muito desvio de caráter para votar em uma pessoa dessa", avaliou uma pessoa ao comentar a porcentagem do também ex-"Casamento às Cegas". "Shay e Nadja, os nossos pesadelos viraram realidade", lamentou outra. "Pelo amor de Deus, Shayan e Nadja já participaram do programa e inclusive foram expulsos de suas respectivas edições, deviam dar chance para gente nova entrar", propôs mais uma.



só a fazenda mesmo pra dar uma segunda chance a dois participantes previamente expulsos pic.twitter.com/E9OwBOiQ0x — edson (@perryclassic) September 22, 2023





A fazenda é muito amadora mesmo cara, dois que foram EXPULSOS de edições anteriores tiveram convites de novo e voltaram pro Reality kkkkkkkkk que doideira cara — Pedrinho (@08pedroSilva) September 22, 2023





a fazenda dando chances pra duas pessoas expulsas por agressão



seja bem vindos expulsos #NovosPeões — leleca (@lekinhou) September 22, 2023





O público da A Fazenda eh podre , votar em dois expulsos nojentos p ter nova chance !!! — danielalobo califavibe (@dani_sedani) September 22, 2023





