Divulgação Novos participantes! Saiba quem saiu do Paiol para A Fazenda 15

Eles chegaram! Cezar Black, Nadja Pessoa, Shayan e Alicia X se deram bem, ganharam os votos do público e entraram para o elenco principal de A Fazenda 15.

Após quatro dias de votação, os novos peões da sede agora disputam o prêmio do reality rural da Record TV. O ex-BBB ficou com 22,88% dos votos, o ex-A Fazenda 14 com 39,27. Nadja conquistou 34,26% e Alicia 27,01%.





Confira a porcentagem de todos os participantes:

Alicia X: 27,01%

Lumena: 8,99%

Nadja: 34,26%

Sol do Deboche: 12,32

Whendy Tavares: 17,42%

Cezar Black: 22,88%

Erick: 14,40%

Igor Freitas: 18,02%

JP Venancios: 5,43%

Shayan: 39,27%

Dinâmica

Além disso, os quatro tem uma missão importante na dinâmica desta quinta-feira (21). Eles excluirão 12 participantes da prova da imunidade.

Após o veto do fazendeiro Yuri, os novos participantes se juntam com os que restaram para uma prova valendo quatro imunidades e R$10 mil para cada um.

