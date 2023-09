Vilã do "Power Couple"

Nadja ficou conhecida após a participação no "Power Couple 2", como esposa do cantor Vinicius D'Black. Ela, porém, foi a vilã da edição. Além da rivalidade com outros casais, Nadja brigava muito, com direito a xingamentos, com o próprio D'Black. O que fez com que o público visse a participante como uma parceira abusiva.