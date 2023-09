Reprodução/Record - 22.09.2023 Sander Mecca fez xixi em quarto da sede de 'A Fazenda 15'





Sander Mecca provocou nojo dos espectadores de "A Fazenda 15" após revelar que fez xixi no quarto da sede. O ex-Twister detalhou o acidente em um bate-papo com o ator André Gonçalves, dando risadas ao relatar que quase atingiu um peão que dormia no chão com a urina.

O músico relatou que deixou o quarto e "não tinha certeza" do ocorrido, até retornar ao local onde fez xixi e confirmar a ação. "Na volta, fiquei olhando o pé. Foi bem pouquinho, não foi uma 'mijaneira', está ligado? Foi uma mijadinha para fora. Acredita, velho?", disse, entre risadas.





André ficou com a expressão séria enquanto ouvia a história e relembrou do caso do ex-jogador de futebol Dinei, que urinou no quarto durante "A Fazenda 4". Na edição de 2011, o então participante levou uma punição pela atitude.

"Tem que te amarrar, dormir amarrado, pede para alguém te amarrar", comentou o ator, enquanto Sander mencionava que outros peões notaram como ele é sonâmbulo. O cantor ainda tirou sarro da situação ao contar que o próprio xixi quase atingiu Shayan Haghbin, que dormia no chão após integrar o elenco pelo paiol .

"Ontem já tinham me falado: 'Sander, você levanta, fala sozinho' [risos] Já pensou? E os caras dormindo no chão. Foi perto do Shayan, velho. Já pensou? Acorda com 'chuva de prata que cai sem parar'", complementou. O relato de Mecca provocou nojo de internautas nas redes sociais.

"Nojento", escreveu uma pessoa no Twitter. "Meu Deus, que nojo", reagiu outra. "Não teve punição?", questionou mais uma. "Nojeira pura", declarou outra. Confira abaixo a declaração de Sander Mecca na íntegra:

nojento — elana | jurídico simioni 👑 (@elanatuita) September 22, 2023





