Reprodução/Record TV A Fazenda 15: web questiona entrada de Alicia X na sede: 'Cota'





A vitória de Alícia X na votação do "Paiol A Fazenda 15" chocou parte dos telespectadores do reality da Record. Alícia desbancou nomes como Lumena Aleluia (BBB) e Whendy Tavares (Ilha Record) e entrou oficialmente no reality.

No entanto, o resultado assustou os fãs de "A Fazenda 15", que apontaram uma possível fraude envolvendo a patrocinadora do Paiol, a Kwai. Alícia entrou no espaço na "cota" de influenciadores Kwai, com Sol do Deboche e JP Venâncios. Para grande parte da audiência, ficou evidente uma "carellada" visando prestigiar a empresa que injetou dinheiro na dinâmica.

Leia também Ex de Jojo Todynho fez aula de carisma para entrar em A Fazenda 15





Procurada pela coluna, a Kwai se manifestou. "O Kwai, como patrocinador oficial da 15ª edição de A Fazenda, reforça que não exerce qualquer ingerência sobre as dinâmicas do programa", disse.



Alícia X, influenciadora Kwai e irmã de MC Daniel, conquistou 27,01% dos votos do público. Ela entrou com Cezar Black, Shayan e Nadja Pessoa.

Estava escrito nas estrelas: a maioral do #TeleKwai @AliciaXoficial contou com a força do meu app e agora a gente comemora pra ver tudo o que ela ainda vai entregar na sede da #AFazenda15 🔥🤠🐔🌽🧡 #TeamAliciaX #AFazendaNoKwai pic.twitter.com/XlOzxuNl7Q — Kwai Brasil (@KwaiBrasil) September 22, 2023





Alicia X aham tá!! Tá na cara que ela entrou por ser do patrocinador Kwai



A manipulação começou mais cedo né Carelli



#AFazenda15 || #NovosPeões pic.twitter.com/qurxObWaRM — 𝕾𝖗.𝕵𝖍𝖔𝖜 ៹🧚🏻‍♀️💋👙🩳🏐 (@jhonvixtor) September 22, 2023





Vamos fingir que o Kwai não obrigou a Record a colocar pelo menos um participante no elenco oficial 🗣️ Alicia X ter mais votos que a Lumena e Whendy é piada 😂 #AFazenda15 #NovosPeões pic.twitter.com/scyrkCE7KY — Natan Corrêa ✶ (@natancrr) September 22, 2023





vamos fingir que a alicia não subiu por pressão do kwai que é patrocinador da fazenda pic.twitter.com/iFGfkeeXRa — r¡ (@ricwte) September 22, 2023