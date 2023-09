Reprodução Instagram - 20.09.2023 Mariano e Jakelyne

Jakelyne Oliveira , atriz, modelo e Miss Brasil 2013, de 30 anos, e Mariano , cantor sertanejo, de 36, comemoraram os três anos do início da relação amorosa deles, celebrada na última terça-feira (19).



Por meio do Instagram, a modelo exaltou a data. “Hoje faz 3 anos do beijo que iniciou nossa história de amor. Foi assim, sem planejar, que nos conectamos…”, inicia ela no texto da publicação.



Jakelyne ainda pontua que “Deus já havia planejado tudo”. “Quando olho para nós, só consigo pensar nEle. Sou muito grata por compartilhar a vida contigo. Meu melhor amigo e meu grande amor”, acrescenta.



O cantor, que faz dupla com Munhoz, respondeu a declaração da companheira: “3 anos de amor, cumplicidade e principalmente lealdade, os pilares que constroem uma relação saudável e segura. Eu te amo muito”.



O casal se conheceu durante “A Fazenda 12”, em 2020, ano no qual Jojo Todynho foi coroada como a campeã do reality show rural da Record TV. Após a passagem no programa, Mariano e Jakelyne oficializaram a relação amorosa que foi iniciada no confinamento.

