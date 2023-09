Reprodução/Record - 27.11.2022 Deolane Bezerra em 'A Fazenda 14'





"A Fazenda 15" teve uma mudança no contrato dos participantes após as ameaças de Deolane Bezerra na última edição do reality show. A informação foi revelada por Kamila Simioni, que repercutia uma ameaça feita por Jenny Miranda na briga com Cariúcha.





A confusão começou após a influenciadora preparar um bolo para a cantora, para se redimir de um atrito anterior. A "garota da laje" não aprovou a atitude e discutiu com a peoa. O barraco foi marcado por provocações envolvendo a fama de Gretchen e Jojo Todynho , além de Jenny ameaçando jogar um bolo e um pão em Cariúcha, fora do reality show.

Cariúcha disse que vai fazer um café com veneno pra Jenny. Jenny disse que jogaria um pão na cara de Cariúcha. #AFazenda









A cantora debochou que a peoa "está pensando que é Deolane" e reprovou a ameaça, expondo que Miranda disse: "lá fora eu te pego". Simioni, então, mencionou a mudança no contrato ao opinar sobre a suposta ameaça.

"Você deveria ter respondido assim: 'Desde quando li o contrato, nem ameaçar outro participante você pode'. Depende do tipo, também, né? Pegar lá fora, para mim, é uma ameaça", declarou a influenciadora. Confira abaixo a sequência do bate-papo na íntegra:



cariucha falou que a jenny tá achando que é a deolane. #AFazenda15





cariucha contando que a jenny disse que vai pegar ela aqui fora. #AFazenda15





simioni falando que agora no contrato está proibido ameaças. #AFazenda15





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: