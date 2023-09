Reprodução/Twitter - 15.09.2023 Rico Melquiades debochou de vídeo de apresentação de Nathalia Valente em "A Fazenda 15"





"A Fazenda 15" teve o elenco principal confirmado nesta quinta-feira (14) e a influenciadora Nathalia Valente foi confirmada como uma das participantes da edição. Vencedor da 13ª temporada do reality rural, Rico Melquiades debochou da nova peoa ao assistir o vídeo de apresentação divulgado pela TikToker, que tem 17 milhões de seguidores na rede social.

No conteúdo, Nathalia menciona como é conhecida como a "menina que usa shorts muito curto e que gosta de mostrar a bunda na internet", além de prometer mostrar um "lado diferente" aos internautas que estão a conhecendo pelo reality. Rico assistiu ao vídeo com expressão de confusão e encarou a câmera do programa de Lucas Selfie ao reagir à apresentação com deboche.







"Gente, as pessoas não capricharam tanto nos vídeos de divulgação esse ano, né?", declarou, levando o apresentador às risadas. Ainda no "Selfie Service", ele disse não saber quem é Nathalia.

As reações divertiram internautas nas redes sociais. Confira abaixo:

Tô rindo muito da reação do Rico vendo o vídeo da Nathalia Valente! HAHAHAHAHAAHAHHHHAAH #AFazenda #SelfieService pic.twitter.com/PTZ5KjXxqo — Gio🤠 (@gi0vannemendes) September 15, 2023





Eita! Rico fica surpreso que Nathalia Valente peoa de #AFazenda15 tem 17 milhões e diz que não sabe quem ela é 😯 #SelfieService pic.twitter.com/wluSQR44MZ — Selfie Service (@selfieservice_) September 15, 2023





"A Fazenda 15" estreia em 19 de setembro na Record. O programa de pré-estreia, no dia anterior, apresentará os dez competidores do paiol. Cinco homens e cinco mulheres que já integraram realities vão disputar pelas quatro vagas para se juntar ao elenco principal do programa.





