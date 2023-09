Evitar erros passados

A atitude da Globo foi elogiada entre os espectadores, que avaliaram a decisão como uma manobra da emissora em não cometer erros passados no programa. No "BBB 17", Marcos Harter foi expulso pela postura abusiva com a campeã da temporada, Emilly Araújo. No entanto, a empresa não foi consciente da gravidade do caso na época, já que a expulsão ocorreu apenas na última semana do confinamento. A campeã, inclusive, elogiou a conduta recente com Gabriel.