Fagner Vilela - iG Carol Castro fica solteira após romance iniciado nos bastidores de filme





Carol Castro está solteira. A atriz confirmou o fim do relacionamento com o assistente de câmera Alexandre Alves Salvador e explicou que, neste momento, pretende concentrar suas atenções na própria saúde, na família e na carreira. Recentemente diagnosticada com fibromialgia, ela contou que tem sentido necessidade de olhar com mais cuidado para si mesma.

“Eu venho vendo que estou precisando focar em mim, me cuidar e me entender melhor nessas condições. Não estou pensando nisso [namoro] agora, mas a vida é uma surpresa”, declarou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. Apesar de não colocar a vida amorosa entre suas prioridades, a artista não descartou a possibilidade de viver um novo relacionamento no futuro.

O romance com Alexandre havia sido apresentado publicamente em setembro, durante o Rock in Rio. Na ocasião, os dois conversaram com o iG e contaram que a história começou de maneira inesperada, nos bastidores do filme "O Casal Quase Perfeito". A aproximação aconteceu na festa de encerramento das gravações, quando Carol acabou conhecendo melhor o profissional da equipe de câmera.

Carol Castro contou ao iG como conheceu Alexandre

Durante a entrevista ao iG, a atriz revelou que sequer estava pensando em começar um novo relacionamento quando conheceu Alexandre. Os dois, inclusive, quase não se encontravam durante o trabalho, já que ele atuava como logger na equipe de câmera e tinha uma rotina diferente da dela.

O primeiro contato mais próximo aconteceu justamente na confraternização que marcou o fim das filmagens. Carol contou que quase desistiu de comparecer à festa porque estava exausta e pensava em ficar em casa. No entanto, decidiu sair para se divertir e acabou encontrando Alexandre logo na entrada do evento.

A conexão foi imediata, segundo a atriz. “Foi assim, pá! Impacto profundo nos dois. E estamos juntos até hoje”, contou na ocasião. Alexandre também revelou que já admirava Carol antes daquele encontro e brincou ao falar sobre a primeira impressão que teve dela. A artista resumiu o momento como “um encontro de almas”.

Atriz quer dedicar mais tempo a si mesma

Agora, com o fim do relacionamento, Carol tem direcionado sua energia para outras áreas da vida. Além dos cuidados relacionados à fibromialgia, a atriz pretende estar mais próxima da filha, Nina, e manter o foco nos compromissos profissionais. Ela também contou que tem tentado reservar momentos para descansar e aproveitar atividades de que gosta, mesmo com a rotina cheia.

“Não fecho as portas, mas estou bem focada em cuidar da minha saúde, da minha filha e do meu trabalho”, afirmou ao comentar a fase atual.









