Reprodução Adriana Lessa denuncia racismo em loja de luxo em São Paulo.

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) instaurou um inquérito para investigar uma denúncia de racismo feita pela atriz Adriana Lessa, de 55 anos. Segundo a artista, o episódio de discriminação racial ocorreu durante uma visita a uma loja de luxo no complexo Cidade Matarazzo, na região central da capital paulista.

O que aconteceu?

Segundo relato apresentado à polícia, o episódio ocorreu no dia 24 de setembro, quando Adriana foi seguida e monitorada por dois funcionários enquanto circulava pela loja Mata Lab, que reúne marcas de luxo.

De acordo com a denúncia apresentada pelos advogados da artista, Adriana havia saído de uma consulta odontológica quando decidiu entrar no estabelecimento para ver peças de arte e decoração antes de tomar um café.

Ao questionar uma funcionária sobre a origem de alguns objetos, Adriana percebeu uma mudança no comportamento da atendente, que teria passado a segui-la pelos corredores da loja. Na sequência, outro funcionário também teria passado a observá-la a uma distância maior.

Segundo a atriz, outros clientes circulavam livremente pelo espaço sem receber o mesmo tratamento. O episódio provocou forte abalo emocional na artista, que relatou ter apresentado taquicardia e tremores.

Após deixar a loja, Adriana procurou um segurança e relatou o ocorrido. Em seguida, ela voltou ao estabelecimento para formalizar a reclamação junto à gerência.

Ao iG, Adriana falou como o episódio afetou sua saúde mental: "Foi doloroso, desagradável e tive taquicardia e tremores devido ao episódio. A sutileza da agressividade não anula seu caráter violento. Espero que possamos seguir construindo uma sociedade melhor para todas as pessoas sem violar direitos nem ferir a dignidade de ninguém".





Polícia investiga o caso

A Polícia Civil instaurou um inquérito no dia 10 de novembro para apurar a possível discriminação racial , com base na Lei n° 7.716.1989, que criminaliza a prática, o induzimento ou a incitação à discriminação ou ao preconceito racial.

Antes do encaminhamento da notícia-crime, em 20 de outubro, os advogados notificaram extrajudicialmente os responsáveis pelo Complexo Rosewood São Paulo /Cidade Matarazzo/Mata Company, solicitando a preservação das imagens das câmeras de segurança referentes ao dia do episódio. Além disso, a defesa pediu a identificação e a oitiva dos funcionários envolvidos, bem como a disponibilização de registros internos.

Os advogados de Adriana apontam indícios de perfilamento racial, prática em que uma pessoa passa a ser tratada como suspeita em razão de sua raça ou cor, sem elementos objetivos que justifiquem a desconfiança.

O iG tentou contato com o complexo Cidade Matarazzo e com a loja Mata Lab, mas não recebeu retorno até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

A investigação segue em andamento, de deverá esclarecer se, de fato, houve a prática de discriminação racial.

Quem é Adriana Lessa

Adriana Lessa é uma atriz, cantora e apresentadora paulistana. Ela iniciou a carreira nos palcos em 1986, sob a direção de Antunes Filho, e ganhou projeção nacional quando interpretou a personagem Sebastiana dos Anjos, em "Terra Nostra"(199-2000).

A atriz também integrou o elenco de produções de sucesso como "O Clone"(2001-2002), e "Senhora do Destino"(2004).