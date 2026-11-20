Stênio Garcia, de 94 anos, fez um desabafo nas redes sociais na quinta-feira (19) e acusou as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, de quererem matá-lo. A declaração foi publicada em meio a uma disputa judicial envolvendo o patrimônio do ator. Na ocasião, ele também relatou ter passado mal, sentido dores nas pernas e levantado a suspeita de trombose.
“Não basta me roubarem, agora querem me matar!”, escreveu o artista em uma publicação no Instagram. Na mensagem, Stênio afirmou que estava a caminho de uma consulta médica e pediu apoio aos seguidores.
Não quero luxo, só quero o direito de continuar existindo, e para isso preciso dos meus remédios. Rezem por mim! Stênio Garcia, ator.
O ator relacionou o mal-estar aos novos desdobramentos do processo e voltou a criticar a postura das filhas. O diagnóstico de trombose não havia sido confirmado até a publicação da reportagem.
Em entrevista ao UOL, Marilene Saade, mulher de Stênio, contou que o médico orientou o ator a manter as pernas elevadas e aumentar a dose do anticoagulant e. Ela também relatou que o casal enfrenta um período de muito estresse em razão do conflito familiar.
Disputa na Justiça envolve apartamento em Ipanema
O desentendimento entre Stênio e as filhas tem como um dos principais pontos um apartamento localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel foi transferido pelo ator para Cássia e Gaya em 1992, quando elas ainda eram menores de idade.
Segundo a versão apresentada por Stênio à Justiça, a doação foi feita com reserva de usufruto vitalício, o que lhe garantiria o direito de utilizar o imóvel durante toda a vida.
O artista afirma que o apartamento foi alugado sem sua autorização e que não recebeu os valores referentes à locação. Por isso, reivindica o exercício do usufruto e questiona a permanência das filhas na administração do bem.
A ação judicial foi iniciada em outubro de 2025, e o ator também apresentou pedidos relacionados a indenização e à retomada da posse do imóvel.
Em meio ao processo, Stênio também alegou abandono afetivo e material e afirmou enfrentar dificuldades financeiras, especialmente para arcar com despesas médicas . A disputa envolve ainda o custeio de seu plano de saúde e o pagamento de valores que, segundo a defesa do ator, seriam de responsabilidade das filhas.
Na publicação mais recente, ele questionou o cumprimento de uma determinação judicial de R$ 2.166. O advogado do artista, Luiz Mantovani, informou que a defesa das filhas apresentou uma nova petição relacionada à permanência de uma das partes no imóvel em disputa.
O defensor também criticou a tentativa de realização de uma audiência de mediação e afirmou que Stênio não pretende buscar conciliação neste momento.
Filhas de Stênio Garcia já rebateram acusações
As acusações feitas pelo ator não são recentes. Em agosto deste ano, Gaya Piovesan falou publicamente sobre o conflito familiar e negou que ela e a irmã tenham abandonado o pai. Na ocasião, afirmou que o apartamento foi alugado para ajudar a custear outro imóvel para a mãe, Clarice Piovesan, que enfrentava dificuldades de mobilidade e precisava de um local com elevador.
Gaya também declarou que Stênio sabia da locação e que não houve intenção de obter lucro com o aluguel. Segundo ela, a família não tinha conhecimento de que a reserva de usufruto impediria a locação do apartamento. A filha ainda afirmou que não mantém contato com o pai há cerca de três anos e que gostaria de conversar com ele.
As filhas contestavam a versão de abandono apresentada pelo ator. Elas afirmaram que ele não enfrentava a situação financeira descrita por ele no processo.