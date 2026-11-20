Reprodução/TV Brasil Lúcio Mauro Filho fala sobre o Caldeirão

O humorista Lucio Mauro Filho comentou que sua participação no Caldeirão com Mion, da TV Globo, seria inicialmente de apenas três meses. Porém, a parceria com Marcos Mion e o entrosamento entre os dois foram suficientes para que ele continuasse na atração.

Ele também comentou que a pressão por audiência é maior do que nos tempos em que trabalhava apenas com dramaturgia.

"Realmente, experimentamos um sucesso muito grande quando partimos para esse mundo das variedades. A pressão é muito grande. Acho que, na dramaturgia, ficamos um pouco mais protegidos dessa pressão de números", disse.

Lucio Mauro contou que divide essa responsabilidade pela audiência com Marcos Mion: "Então, nesse sentido, também está tudo muito lindo, porque o Mion tem a mim, e eu, obviamente, tenho a ele. Dividimos essa pressão", disse à Coluna Play.





O artista também relatou sobre uma mudança de rumo dentro da emissora carioca: "Apesar de já estar na Globo há 20 e tantos anos, eu ainda estava muito fresco para o mundo da dramaturgia. Então, fui fazer novelas e foi muito bacana. Tudo que eu queria que acontecesse comigo se realizou", cravou.

Mesmo dedicado ao programa sabático, o ator não descarta uma volta às novelas. Ele pontuou que, após cinco anos, conseguiu melhorar sua rotina na atração e, assim, conciliar diversos projetos.

"Tenho três filhos. A vida fica mais apertada e acabamos ficando mais exigentes também na hora de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser legal, tem que ser bacana, tem que ser gostoso, a saúde tem que estar em dia, não pode ser também um sofrimento. Hoje em dia eu escolho com mais cuidado esses segundos projetos", finalizou.

Trajetória de Lúcio Mauro Filho

Reprodução/TV Globo Ator Lúcio Mauro Filho





Lúcio Mauro Araújo Barbalho, mais conhecido como Lúcio Mauro Filho, é um ator, comediante e músico brasileiro. Ficou conhecido por interpretar Arthur Silva, o Tuco, na série A Grande Família, entre 2001 e 2014.

Iniciou a carreira no Teatro Tablado. No teatro, trabalhou com Ivan de Albuquerque, Chico Anysio, João Falcão, Guel Arraes, Charles Möeller, entre outros. Atuou no extinto Zorra Total e participou de outros programas da emissora, como Sexo Frágil e Chapa Quente.

Mais recentemente, participou da Escolinha do Professor Raimundo, além de interpretar Roney Romano em Malhação: Viva a Diferença. Seu último trabalho em novelas foi em Bom Sucesso, de 2019.