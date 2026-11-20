O humorista Lucio Mauro Filho comentou que sua participação no Caldeirão com Mion, da TV Globo, seria inicialmente de apenas três meses. Porém, a parceria com Marcos Mion e o entrosamento entre os dois foram suficientes para que ele continuasse na atração.
Ele também comentou que a pressão por audiência é maior do que nos tempos em que trabalhava apenas com dramaturgia.
"Realmente, experimentamos um sucesso muito grande quando partimos para esse mundo das variedades. A pressão é muito grande. Acho que, na dramaturgia, ficamos um pouco mais protegidos dessa pressão de números", disse.
Lucio Mauro contou que divide essa responsabilidade pela audiência com Marcos Mion: "Então, nesse sentido, também está tudo muito lindo, porque o Mion tem a mim, e eu, obviamente, tenho a ele. Dividimos essa pressão", disse à Coluna Play.
O artista também relatou sobre uma mudança de rumo dentro da emissora carioca: "Apesar de já estar na Globo há 20 e tantos anos, eu ainda estava muito fresco para o mundo da dramaturgia. Então, fui fazer novelas e foi muito bacana. Tudo que eu queria que acontecesse comigo se realizou", cravou.
Mesmo dedicado ao programa sabático, o ator não descarta uma volta às novelas. Ele pontuou que, após cinco anos, conseguiu melhorar sua rotina na atração e, assim, conciliar diversos projetos.
"Tenho três filhos. A vida fica mais apertada e acabamos ficando mais exigentes também na hora de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser legal, tem que ser bacana, tem que ser gostoso, a saúde tem que estar em dia, não pode ser também um sofrimento. Hoje em dia eu escolho com mais cuidado esses segundos projetos", finalizou.
Trajetória de Lúcio Mauro Filho
Lúcio Mauro Araújo Barbalho, mais conhecido como Lúcio Mauro Filho, é um ator, comediante e músico brasileiro. Ficou conhecido por interpretar Arthur Silva, o Tuco, na série A Grande Família, entre 2001 e 2014.
Iniciou a carreira no Teatro Tablado. No teatro, trabalhou com Ivan de Albuquerque, Chico Anysio, João Falcão, Guel Arraes, Charles Möeller, entre outros. Atuou no extinto Zorra Total e participou de outros programas da emissora, como Sexo Frágil e Chapa Quente.
Mais recentemente, participou da Escolinha do Professor Raimundo, além de interpretar Roney Romano em Malhação: Viva a Diferença. Seu último trabalho em novelas foi em Bom Sucesso, de 2019.