Reprodução Instagram Débora Nascimento abre o jogo sobre corpo e faz alerta sobre padrão de beleza





Aos 41 anos, Débora Nascimento afirmou que seus principais cuidados para manter a vitalidade vão muito além de exercícios físicos, cremes e procedimentos estéticos. Em entrevista ao iG durante o evento de lançamento de "Lá na Minha Terra", nova novela das seis da TV Globo, a atriz apontou a terapia como uma das ferramentas mais importantes de sua rotina.

“Terapia, porque a gente vai entendendo as nossas qualidades e o que a gente gosta de expor e a gente entende também o que precisa deixar reservado”, afirmou. Para a atriz, a forma como cada pessoa administra a própria energia também tem impacto direto na qualidade de vida: “O nosso tempo de qualidade, o gasto energético, tanto nas nossas relações quanto no trabalho que a gente entrega, precisa ser muito bem pensado.”

Débora resumiu sua visão sobre o assunto ao falar sobre a busca pela felicidade e os cuidados consigo mesma. “Acho que é o caminho pra felicidade, assim, é a terapia. É mais do que malhar, mais do que cremes ou qualquer coisa, procedimentos estéticos. Acho que primeiro a terapia e depois beber água e protetor solar”, declarou.

Reprodução Instagram Débora Nascimento





Débora Nascimento relembra anorexia

Ao ser questionada se ainda se cobra em relação ao corpo e à aparência, a atriz revelou que já viveu uma relação mais rígida consigo mesma. Débora contou que enfrentou anorexia quando era mais jovem e afirmou que, com o passar dos anos, aprendeu a olhar para si de outra maneira.

“Eu já me cobrei muito, já tive até anorexia na minha juventude. Eu acho que eu ainda sou jovem, mas, assim, quando eu era mais novinha... E hoje em dia eu aprendi a relaxar um pouco mais e entender as minhas qualidades”, disse.

Segundo a atriz, a confiança passou a estar mais ligada à compreensão da própria individualidade. “Quando você realmente entende o seu potencial e aquilo que você é única, a sua originalidade, aí você brinca com isso, aí você explora, aí a confiança vem de dentro”, afirmou.





Atriz alerta para pressão estética nas redes sociais

Débora também demonstrou preocupação com o atual cenário das redes sociais e a pressão estética enfrentada principalmente por adolescentes e crianças. A atriz comentou o retorno da valorização de corpos extremamente magros e associou a tendência a um período que marcou sua própria juventude.

“Vem essa moda de novo das supermagras, que é da década de 2000, e é realmente muito preocupante. Foi a época que eu tinha ali uns 16 anos, quando eu tive anorexia, mas não tinha rede social”, lembrou.

Para a atriz, a exposição constante a padrões de beleza tornou o cenário ainda mais delicado. “Eu não era bombardeada 24 horas por dia, na palma da minha mão, sobre o que deveria ser beleza ou a imposição do padrão estético. Então, hoje em dia, eu preciso muito ter atenção para os adolescentes, para as meninas, para as crianças. É um ponto que a gente tem que realmente ficar em alerta.”





Volta às novelas após sete anos

Atualmente, Débora também pode ser vista na reprise de "Avenida Brasil", no "Vale a Pena Ver de Novo", na pele de Tessália. A repercussão da personagem, segundo ela, continua rendendo carinho do público e até perguntas sobre uma possível participação em "Avenida Brasil 2".

“O pessoal ama, ama. Já foi reprisada e toda vez que reprisa é aquele fervor, é muito, muito carinho”, contou. “Muitas pessoas têm perguntado, me vendo voltando aqui na Globo: ‘Ah, você vai fazer Avenida Brasil 2?’ Eu falo: ‘Não, calma, gente, eu estou no horário das seis’.”

Em "Lá na Minha Terra", Débora retorna aos folhetins da TV Globo após sete anos para interpretar Delfina. A atriz explicou que aceitou o convite pelo conjunto formado pelo texto de Mario Teixeira, pela personagem e pela equipe comandada pelo diretor Allan Fiterman.

“A personagem é a Delfina, é uma mulher forte e bem consciente dos seus próprios desejos. É uma mulher desejante, desejada, desejosa, mas também muito nacional, muito doce”, adiantou. “É um combo maravilhoso para eu voltar a fazer novela.”





"Lá na Minha Terra" estreia na próxima segunda-feira (9), na TV Globo.





