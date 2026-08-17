Reprodução/Internet Débora Nascimento retorna à Globo depois de sete anos afastada

Débora Nascimento está de volta à Globo sete anos depois de seu último trabalho na emissora. A atriz assinou contrato para integrar o elenco de Lá na Minha Terra, próxima novela das seis, com estreia prevista para novembro. Na história, ela interpretará uma personagem ligada ao bordel comandado pelos papéis de Lilia Cabral e Gabriela Loran. As gravações começarão em setembro, com parte das cenas no Nordeste.

Débora Nascimento retorna à Globo após Verão 90

Escrita por Mário Teixeira,terá direção de Allan Fiterman, parceiro do autor em produções recentes. Os dois também trabalharam em Mar do Sertão (2022), novela que faz parte do mesmo universo da nova história. O folhetim sucederá A Nobreza do Amor na faixa das 18h e acompanhará uma mulher sertaneja que deixa o Nordeste com seus quatro filhos para tentar reconstruir a vida em São Paulo. A informação é da Folha de S.Paulo.

Débora Nascimento não participa de uma produção da Globo desde Verão 90 (2019). A atriz chegou a negociar um retorno à dramaturgia da emissora em 2024, quando foi escolhida para interpretar Clarice em Garota do Momento (2024). Ela, porém, desistiu do trabalho pouco antes do início da produção. Carol Castro assumiu a personagem.

A atriz teve trabalhos de destaque em Avenida Brasil (2012), Flor do Caribe (2013) e Êta Mundo Bom (2016). Começou na carreira de modelo aos 16 anos, no início dos anos 2000. Estreou na TV em Paraíso Tropical (2007).

A próxima novela das seis da Globo terá Dira Paes como protagonista. Sua personagem será uma sertaneja e mãe de quatro filhos que deixa o interior do Nordeste rumo a São Paulo em busca de uma vida melhor. Ela pretende encontrar o marido, que partiu anos antes e nunca mais deu notícias. A mudança para a capital paulista servirá como ponto central da história.

Os dois serão vizinhos de Rosenda, personagem entregue a Dira Paes. Apaixonado pela personagem, o fazendeiro esconderá seus sentimentos porque ela permanece à espera do marido, que deixou o sertão rumo a São Paulo em busca de uma vida melhor e nunca mais deu notícias. O papel foi entregue para Daniel de Oliveira.